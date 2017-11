Permettre aux étrangers de voter dans leur commune

Les communes bernoises doivent pouvoir choisir de donner ou non le droit de vote aux ressortissants étrangers. C'est ce que demande une motion signée par les députés socialistes Hervé Gullotti, Michel Ruchonnet et Samantha Dunning.

Le texte exige du Conseil-exécutif qu'il évalue l'opportunité de modifier la Constitution cantonale et la législation, afin d'autoriser les communes à introduire de manière facultative le droit de vote pour les ressortissants étrangers domiciliés dans le canton depuis plus de 10 ans et au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Pour les motionnaires, cela permettrait à ces personnes de pouvoir s'engager davantage au niveau local et favoriserait ainsi leur intégration.

La question du vote des étrangers était justement à l'ordre du jour du Grand Conseil lundi. Une motion interpartis qui demandait, en termes plus généraux, de créer les bases légales pour introduire le droit de vote des étrangers au niveau cantonal et communal a été rejetée. /mvr