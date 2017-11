Importante manifestation contre les coupes budgétaires

« Mon avenir n'est pas à vendre », « stop au démantèlement des services sociaux ». Banderoles et manifestants ont afflué mercredi soir au centre-ville de Berne. Près de 1500 personnes se sont réunies devant le Rathaus pour protester contre le programme d'allégement financier prévu par le gouvernement bernois. Des représentants des Verts, des Socialistes, mais aussi des lycéens et des associations professionnelles ont dénoncé les coupes budgétaires prévues notamment dans le social, l'aide à domicile et la formation.

Les manifestants ont hélé les députés à leur sortie du Rathaus, à la fin de leur journée de session parlementaire. Le Grand Conseil s'empare la semaine prochaine du budget 2018, du plan financier et du programme d'allégement. Le gouvernement propose d'économiser 560 millions de francs ces quatre prochaines années, pour arriver à 185 millions de dépenses annuelles en moins à partir de 2021. Ces coupes budgétaires déplaisent également aux députés, qui ont d'ores et déjà proposé une multitude de modifications au projet du Conseil-exécutif. /mvr