Un siège au gouvernement pour les francophones?

Etudier la possibilité de garantir un siège au gouvernement à l'ensemble de la minorité francophone du canton et pas uniquement au Jura bernois. C'est ce que demande une motion du vert'libéral biennois Nathan Güntensperger.

Comme le révèle le Quotidien jurassien, l'objectif du député est de pérenniser sur le long terme une représentation francophone au sein du Conseil-exécutif. Selon lui, seul un tiers des francophonesdu canton habitent aujourd'hui dans le Jura bernois.

Cette motion est accueillie avec scepticisme par Roland Benoît. Le député UDC de Corgément tient au siège du Jura bernois et rappelle que cela n'empêche en rien l'élection d'un second romand au gouvernement. Pour Roland Benoît, on ne peut pas simplement élargir ce privilège aux autres francophones :