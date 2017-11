Le parlement veut baisser l'impôt des personnes physiques

Il faut diminuer les impôts des personnes physiques vivant dans le canton de Berne. Le Grand Conseil a réaffirmé cette volonté mardi, à l'occasion du débat budgétaire. Une motion du groupe vert'libéral a été adoptée par 78 voix contre 70.

Le texte exige du gouvernement qu'il inclue un allègement fiscal pour les particuliers dans sa prochaine révision de la Loi sur les impôts, au plus tard d'ici 2021. La droite demande une telle diminution depuis des années et veut que ce projet devienne réalité. En revanche, la gauche et une partie du centre se sont opposés, jugeant que le canton n'a pas les moyens de financer des baisses d'impôts et craignant une nouveau démantèlement des prestations sociales. /mvr