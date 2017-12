Le parlement adopte un programme d'allégement édulcoré

Après 30 heures de débat et près de 200 votes, le Grand Conseil bernois a finalement approuvé mardi matin le plan d'allégement budgétaire. Une discussion « longue et difficile », ont affirmé les députés de tous bords.

Certaines coupes ont été biffées par le parlement, d'autres ont été renforcées (voir liste ci-dessous) mais personne n'était véritablement satisfait du résultat final : la droite aurait voulu économiser davantage et baisser l'impôt des personnes physiques, la gauche aurait souhaité limiter les effets sur les citoyens les plus faibles et augmenter les subsides à l'assurance-maladie. Le plan d'allègement a été approuvé par 100 voix contre 30 et 17 abstentions, le budget 2018 et le plan financier 2019-2021 ont aussi été adoptés.

La gauche a voté non ou s'est abstenue, minoritaire au parlement elle faisait grise mine mardi après avoir essuyé des refus pour la plupart de ses propositions de modifications. Elle regrette tout particulièrement qu'aucun consensus n'ait été trouvé pour limiter la casse dans le domaine de la prise en charge des personnes en situation de handicap.

Les coupes biffées ou modifiées par le Grand Conseil ont des conséquences sur les finances : d'après les projections du canton, le solde de financement passe dans le rouge dès 2019 (-10 millions), et y reste en 2020 (-3,8 millions) ainsi qu'en 2021 (-5 millions). La droite estime que ces résultats négatifs ne sont pas catastrophiques et que la reprise économique permettra d'augmenter les rentrées fiscales. Mais la majorité du parlement exige du gouvernement qu'il revienne avec de nouvelles coupes budgétaires si les finances devaient rester dans le rouge. /mvr