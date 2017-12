Pour transférer les institutions prévôtoises dans le Jura bernois

Le parlement ne veut pas affaiblir le Jura bernois avec le départ de Moutier. Il a accepté mercredi à une large majorité un postulat pour transférer les services publics bernois installés dans la cité prévôtoise dans le Jura bernois et « uniquement en cas d'impérieuse nécessité à Bienne ».

Le texte déposé par la députée UDC de La Neuveville Anne-Caroline Graber et le député PLR de Villeret Dave von Kaenel exige aussi du gouvernement qu'il présente une « planification coordonnée du transfert des unités administratives bernoises et des écoles cantonales sises à Moutier dans des localités du Jura bernois et, le cas échéant à Bienne, en respectant les principes d'équité géographique, de rationalité et d'opportunité politique ». /mvr