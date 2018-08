Référendum de l’UDC bernoise contre un crédit pour l'asile déposé

L'UDC du canton de Berne ne veut pas de nouvelles dépenses dans le domaine de l'asile. Le parti a déposé lundi auprès de la Chancellerie d'Etat 10'743 signatures pour combattre par référendum un crédit adopté par le Grand Conseil pour l'octroi de l'aide sociale aux requérants d'asile.

En mai 2017, les citoyens avaient suivi l'UDC en refusant lors d'une votation populaire un crédit cadre de 105 millions de francs pour l'octroi de l'aide sociale aux requérants d'asile. Ce montant était surtout destiné à l'encadrement des mineurs non accompagnés. Le nouveau référendum vise cette fois un crédit de 54 millions de francs pour une période de deux ans. L'UDC a extrapolé ce montant et estime que le canton de Berne veut dépenser quelque 100 millions de francs pour les quatre prochaines années dans le domaine de l'asile. Pour le président de l'UDC bernoise, le conseiller national Werner Salzmann, le gouvernement doit respecter la volonté populaire. Avec l'augmentation des subventions fédérales et la baisse du nombre de requérants, il faudra moins d'argent pour les requérants, estime le maire de Corgémont Etienne Klopfenstein.

Les représentants de l'UDC ont relevé lundi que les communes avaient déjà validé les 10'743 signatures, alors que 10'000 sont nécessaires pour soumettre au peuple une décision du parlement. Ils sont persuadés que leur référendum a formellement abouti. /ats+amo