Les juges devraient pouvoir travailler avec l’horaire basé sur la confiance

L’horaire de travail fondé sur la confiance devrait aussi toucher les classes de traitement élevées dans le canton de Berne. Les juges des instances supérieures du canton et les fonctions supérieures au sein du Ministère public bénéficieront de la mesure à l’instar des cadres supérieurs. La majorité de la commission du Grand Conseil est d’avis que les personnes à ces postes disposent « de suffisamment d’autonomie et de liberté pour gérer elles-mêmes la majeure partie de leur travail ». La proposition émane de la commission des finances. Cette dernière a examiné la révision de la loi sur le personnel en vue de la seconde lecture au Grand Conseil lors de la session de mars. La commission propose également des prestations compensatoires réduites par rapport à celles préconisées par le Conseil-exécutif. Le salaire brut devrait être augmenté de 3% au lieu de 6%. De plus, cinq jours de compensation devraient être accordés au lieu de dix.

Pour un financement des communes

En ce qui concerne la loi sur la formation professionnelle, une courte majorité de la commission demande que les communes cofinancent les salaires du corps enseignant en charge de l’année scolaire de préparation professionnelle. En première lecture au Grand Conseil, cette mesure avait été écartée à une courte majorité. /comm-jrg