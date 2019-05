Les commissions parlementaires soutiennent la réforme de l’asile

La commission de la santé et des affaires sociales ainsi que la commission de la sécurité proposent au Grand Conseil d’adopter les deux lois sur la restructuration du domaine de l’asile et des réfugiés. Il s'agit de la nouvelle loi sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés et la révision totale de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers.



Il est notamment prévu que la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale soit chargée de l’aide sociale en matière d’asile à la place de la Direction de la police et des affaires militaires.

Le Grand Conseil examinera les deux projets en première lecture lors de la session d’été 2019. /comm-jrg