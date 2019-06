Les Tramelots voteront en novembre pour le toit de la patinoire

Tramelan a connu un Conseil général tranquille lundi soir. Le législatif a validé les comptes 2018 qui bouclent avec un léger déficit de 16'000 francs, bien moins conséquent que la perte de près d’un million prévue au budget. Ce résultat s’explique pour une partie par les dépenses moins importantes que prévues du service hivernal. « Il a neigé beaucoup moins en 2018, qu’en 2017. Cela se traduit par une différence de 300'000 francs par rapport à l’année passée », a expliqué Raphaël Chappuis, administrateur des finances.





La patinoire devant le peuple

Les élus communaux se sont aussi prononcés à l’unanimité en faveur du financement de la rénovation du toit de la patinoire. La variante avec panneaux solaires intégrés coûtera plus de 1,2 million de francs. Le projet, initialement lancé en 2014, avait pris du retard à cause d’une étude complémentaire commandée concernant l’isolation. Mais ce contretemps n’aura au final pas prétérité le projet, au contraire, comme l’explique André Ducommun, conseiller municipal responsable des bâtiments et de la sécurité publique.