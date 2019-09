Places d'accueil et démissions soulèvent des interrogations

Que compte faire le Conseil-exécutif pour pallier le manque de places d'accueil d'urgence pour enfants et adolescents dans le Jura bernois ? C'est l'une des question posée au gouvernement bernois par la députée-maire de Perrefitte Virginie Heyer. L'élue PLR rappelle que la région fait face à un manque dans ce domaine, manque qui risque de s'aggraver en raison de la réduction des places dans le canton de Neuchâtel, qui accueille des enfants bernois. L'élue veut aussi savoir si des mesures urgentes sont prévues à court terme.

Autre question soulevée, celle des démissions dans les exécutifs communaux. Virginie Heyer relève que de nombreux élus abandonnent leurs postes en cours de législature pour divers motifs. Elle demande notamment au canton de Berne quelle analyse il fait de la situation sur son territoire et s'il entend prendre des mesures pour rendre ces fonctions exécutives plus attractives.

Enfin, l'élue PLR s'interroge à propos des relations entre les services sociaux et les Associations de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Selon elle, les relations entre ces organismes sont de plus en plus complexes, notamment d'un point de vue juridique. Elle demande donc si des mesures sont envisagées pour simplifier les procédures. /ast