Le sport obligatoire pour les futurs enseignants bernois

Les futurs enseignants bernois ne pourront plus échapper aux cours d’activité physique et de sport durant leur cursus. Avec une petite majorité, 76 oui contre 64 non et 7 abstentions, le Grand Conseil a adopté mercredi une motion de l’UDC Sabina Gueissbühler-Strupler en ce sens. Les degrés préscolaires et primaires sont concernés. Le but de l’opération est de garantir un enseignement de qualité et sécurisé.





Trop peu sont formés

Pour l’heure, 35% des leçons de sport données à l’école primaire et 12% au niveau secondaire I le sont par des maîtres sans formation spécifique. Un cas de figure amené à changer qui laisse le député PSA de Bévilard Peter Gasser partagé :