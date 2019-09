« Un brin d’causette… avec Francine Richon »

L’actualité de l’association

L'organisation fête cette année ses 15 ans. Elle a pour objectif de prévenir et de limiter les suicides dans la Berne francophone et le canton du Jura. L'association ne se substitue pas aux professionnels dans le domaine du suicide mais oriente les personnes suicidaires vers des intervenants compétents. Elle propose aussi d'informer et de former les proches. Nous avons évoqué l’importance d’un bon réseau.