« Un brin d’causette… avec François Dubois »

L’actualité de l’association

La fondation aux services des personnes âgées. Pro Senectute Arc Jurassien travaille dans le Jura bernois et les cantons du Jura et de Neuchâtel. Elle possède 4 sites dont un à Tavannes. Au travers de ses prestations, la fondation a pour but de défendre les intérêts des seniors, de prendre en compte leurs besoins et de valoriser leurs compétences.