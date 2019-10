Les gymnases biennois réunis à terme sur deux sites

Les gymnases biennois se dirigent vers un regroupement. À l’étroit depuis plusieurs années, ils vont pouvoir bénéficier de nouveaux locaux sis à la rue de la Source, près du funiculaire Bienne- Evilard. Il s’agit d’un bâtiment qui sera laissé vide par la Haute école spécialisée bernoise (HES) quand elle aura déménagé au sein du Campus Bienne. À terme, les gymnases biennois n’utiliseront plus que deux sites : l’actuel aux Près-de-la-Rive et celui laissé vacant par la HES. Le rassemblement des gymnases biennois sous un seul toit reste pour l’heure impossible. Pour Stefan Frenher, codirecteur de l'Office des immeubles et des constructions du canton de Berne (OIC), le choix du bâtiment à la rue de la Source s’est imposé de lui-même :