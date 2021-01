Nouveau poste pour Pierre-Etienne Zürcher

Nouveau secrétaire général adjoint francophone à la Direction de l’instruction publique et de la culture cantonale. Pierre-Etienne Zürcher succèdera à Aldo Dalla Piazza, qui part à la retraite, dès le 1er août. Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Bienne ont pris part à la procédure de sélection en compagnie du canton de Berne.

Pierre-Etienne Zürcher, 57 ans, est né à Bévilard et habite Bienne. Il quittera son poste de co-recteur du gymnase français de Bienne, qu’il occupe depuis 2016. Et pour reprendre sa place, plusieurs sénarios sont envisagés. /lyg