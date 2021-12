Satellites en création au Gymnase de Bienne

Se glisser dans la peau d’ingénieurs en aéronautique pour une mission de six mois. C’est l’expérience vécue par une groupe d’étudiants du Gymnase français de Bienne. Agés de 15 à 17 ans, ils sont douze passionnés de physique à participer à la première édition du SwissCanSat. Cette compétition est mise sur pied par la HES-SO. Elle invite les élèves des gymnases et écoles de maturité de Suisse romande à créer leur propre satellite miniature. Les différents modules seront envoyés dans les airs au printemps prochain et devront être capables de réaliser diverses mesures durant leur descente sur terre.

Les deux équipes de jeunes chercheurs du gymnase biennois - épaulées par leur professeur de physique, Loïc Mercerat - sont à pied d’œuvre depuis fin septembre déjà.