Gymnases biennois à la rue de la Source : crédit accepté

Le projet de rénovation des bâtiments de la rue de la Source à Bienne en vue d’y accueillir des activités du gymnase franchit un cap. Le Grand Conseil a largement validé mardi après-midi le crédit d’engagement d'1,9 million de francs pour l’étude du projet et la demande de permis de construire. Seules quelques voix se sont élevées à gauche. Parmi les contestataires, Christian Bachmann, député PS de Nidau et enseignant au gymnase. Selon lui, le projet devrait être renvoyé car le site retenu n’est pas idéal. Il a expliqué à la tribune que la rue de la Source est mal desservie et trop éloignée des Prés de la Rive, site principal des activités gymnasiales. Toutes les activités ne pourraient pas y être proposées, notamment le sport. Christian Bachmann explique encore que les bâtiments de la rue de la Source seront occupés encore quelques années par la HES bernoise avant son déménagement dans le futur Campus Bienne. Il est donc inutile de précipiter une décision : il faut prendre le temps d’étudier d’autres possibilités, pourquoi pas la réaffectation d’anciens sites comme celui de la rue des Alpes. La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire n’a pas suivi sa demande de renvoi. Elle a soutenu à l’unanimité un projet qui va selon elle dans le bon sens. Une très forte majorité des députés a confirmé cette position. /oza