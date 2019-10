Page de vie : Jacob Geiser

La passion de Jacob Geiser pour les ânes est toujours intacte, mais il a dû se résoudre à prendre une décision très difficile.

C'est le seul à avoir attelé 25 ânes à une même charrette

Jacob Geiser de la Chaux-d'Abel se passionne pour l'équidé aux longues oreilles depuis plus de 30 ans. Il en possède plus d'une vingtaine avec son épouse Marguerite et ils ont pris l'habitude de participer à de nombreux événements dans toute la Suisse en compagnie de leur attelage d'ânes, des compagnons qui sont loin d'être têtus selon leur propriétaire :