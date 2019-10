« Un brin d’causette… avec Sylviane Zulauf »

L’actualité de l’association

Goûter et point conseil à Bienne a vu le jour en 2008. L’organisation permet aux sans-papiers et aux requérants d’asile déboutés de sortir de leur isolement et d’avoir accès à des informations. Un accueil rendu possible grâce aux soutiens du centre bernois de consultations pour sans-papiers, du service social de l’Armée du Salut de Bienne, de la Paroisse catholique romaine de Bienne et environs et de la Paroisse générale réformée de Bienne.