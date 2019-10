Page de vie : Sandro Morandin

Sandro Morandin a grandi à Reconvilier et c’est durant son adolescence qu’il fait ses premiers pas de danseur, avant de partir quelques années plus tard se former dans une école à New-York. Chorégraphe de la troupe de Saintimania et professeur dans une école de danse à La Chaux-de-fonds, cet assistant en ressources humaines de 28 ans vit à Tramelan avec celui qui est devenu, il y a peu, son mari.

Sous les toits de son appartement, il nous a confié ses meilleurs souvenirs d’enfance :