Page de vie : Umberto Maggioni

Rencontre avec ce sculpteur et graveur d’origine italienne mais installé à Belprahon depuis plus d’un demi-siècle. Ce passionné d’art, technicien dentaire de profession, a vécu une jeunesse itinérante entre la Suisse, la Tchécoslovaquie et l’Italie avant de poser ses valises dans la région où l’amour de sa vie lui fera prendre racine.

Au micro de Natacha Mengoli, il revient sur les toutes premières pages de sa vie :