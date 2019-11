« Un brin d’causette… avec Régis Froidevaux »

L’actualité de l’association

Juragai a vu le jour en 1999. L’association souffle ses 20 bougies cette année. L’association compte 120 membres. Ils ont entre 18 et 79 ans et vivent pour la plupart dans le Jura bernois, à Bienne et dans le Jura. Les buts de Juragai sont d'offrir une structure d'accueil, d'écoute, d'information et de rencontre aux personnes concernées par l'homosexualité. L'association a également pour objectif de sensibiliser la population à l'homosexualité.