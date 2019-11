Vers plus de transparence pour la 5G

Le canton de Berne va se diriger vers davantage de transparence dans les procédures d'autorisation de construction des antennes 5G. Le parlement bernois reste toutefois divisé sur la question. La motion déposée par les Verts, le PS et l’UDF qui demandait d’agir dans ce domaine a été transformée en postulat comme le demandait le gouvernement. Sous cette forme, le texte a été adopté mercredi au Grand Conseil par une voix d’écart, avec 68 oui, contre 67 non et 8 abstentions. La droite s’est massivement opposée au texte à l’exception notamment des élus UDC du Jura bernois et de l’UDF. La gauche de son côté a fait bloc, soutenue par une majorité des élus du pvl, ainsi que la totalité du PEV.

L’intervention parlementaire demande notamment d’harmoniser la pratique des communes lors de publications officielles concernant les antennes de téléphonie mobile et leur équipement pour la 5G. Le texte demande également que la 5G soit clairement identifiable en vue de potentielles oppositions. /jrg