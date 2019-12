« Un brin d’causette… avec Jacques Walliser »

L’actualité de l’association

Procap est la plus grande association de et pour personnes avec handicap en Suisse. L’organisation d’entraide compte quelque 21 mille membres répartis dans plus de 40 sections locales et 30 groupes sportifs. Dans la région, la section compte 355 membres. Cette dernière a été fondée en 1958. ProCap propose comme prestations : un soutien au quotidien, des conseils en construction et habitation sans obstacles ou encore une aide juridique sur les questions relatives aux assurances sociales.