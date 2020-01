« Un brin d’causette…avec Sandra Roulet-Romy »

Chaque année dans le monde, la Croix-Rouge aide des millions de personnes. L’institution est également active en Suisse depuis 154 ans. La mission est la même : aider les plus démunis et les plus vulnérables. RJB a reçu dans La Matinale Sandra Roulet-Romy, responsable de la Croix-Rouge pour le Jura bernois.







Présentation et photo

Sandra Roulet-Romy a grandi et fait toutes ses classes à Tavannes. Une fois son apprentissage d’employée de commerce achevé, elle embarque sur un bateau humanitaire pendant un an. Elle vit plusieurs années à Paris, puis en Guinée. De retour dans la région, elle devient ensuite responsable de la Croix-Rouge pour le Jura bernois :