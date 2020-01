« Un brin d’causette… avec Silvia Rubin »

Il a vu le jour le 6 janvier 1980 : le service des Repas à domicile de Moutier fête ses 40 ans cette année. Nous avons profité de l’occasion pour inviter sa nouvelle présidente, Silvia Rubin, à venir tailler un brin d’causette et à nous présenter cette association.







Présentation et photo

Silvia Rubin est née à Bienne et a grandi du côté de Grandval, au sein des Petites Familles. Après un apprentissage de commerce à Pro Jura, elle pose ses valises en 1973 à Moutier et travaille pour Jura bernois Tourisme. Ses activités de conseillère communale entre 2009 et 2017 la feront entrer en contact avec les Repas à domicile, qu’elle préside aujourd’hui.