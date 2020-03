Page de vie – Jessanna Nemitz

« Page de vie » plonge dans le monde musical de Jessanna Nemitz. Celle qui fêtera ses trente ans cet été vibre pour la musique depuis son enfance. Après avoir brillé sur les scènes de The Voice Switzerland et The Voice France, elle a terminé ses études avec un Master de la haute école de musique de Berne. Aujourd’hui, Jessanna Nemitz enseigne le chant à l’école de jazz et de musique actuelle à Lausanne. Elle dirige également les chorales de la Musique des Jeunes de Bienne. Entre deux cours, Natacha Mengoli l’a rencontrée dans son cocon qui surplombe la cité seelandaise :