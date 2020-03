De l’aide en cas d’annulation de manifestations

Il faudrait « transformer les promesses de subventions en garantie de déficit ». C’est ce que demande le député PSA Peter Gasser dans une motion déposée mercredi au Grand Conseil bernois. Il souligne le fait que de nombreuses manifestations ont été annulées à la suite des mesures d’urgences décidées par le gouvernement ou imposées par la Confédération à cause du coronavirus. La proposition s’adresse aux événements qui ont reçu une promesse de subvention par le Fonds de Loterie, le Fonds de Sport ou le Fonds d’encouragement des activités culturels. Pour rappel, aucune subvention n’est versée si la manifestation ne peut pas se dérouler, comme c’est le cas avec les interdictions liées au Covid-19. Peter Gasser juge ainsi que cette situation peut être « préoccupante » pour les organisateurs. Il demande ainsi que le gouvernement puisse décider, en cas de situation exceptionnelle, de transformer les promesses de subventions en garantie de déficit et ainsi atténuer les pertes attendues pour des organisations à but non lucratif. /lge