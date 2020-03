L'exécutif bernois mettra la compresse pour le quai 49/50 à Berne

Le gouvernement bernois mettra la pression sur les CFF. Le Grand Conseil demande la construction d'une passerelle piétonne d'accès au quai 49/50 en gare de Berne. Il s'agit du quai qui permet notamment de prendre le train en direction de Bienne. La motion inter-partie en ce sens a été adoptée jeudi matin sans la classer comme le demandait l'exécutif.







L'exécutif sceptique



Le gouvernement a rappelé par la voix de Christoph Neuhaus, le directeur des travaux publics et des transports, qu'un tel aménagement coûterait des millions et qu'en plus, il serait impossible à mettre sur pied là ou il est prévu. De surcroît, selon Christoph Neuhaus, le temps de construire la passerelle, le quai en question ne serait certainement déjà plus en service étant donné que son utilisation est provisoire.

Depuis la mise en service en novembre l'année dernière de ce quai prolongé, de nombreux usagers se sont plaints : temps de déplacement bien trop élevés entre les quais, problèmes d'accès également pour les personnes à mobilité réduite. La motion adoptée jeudi à l'unanimité, et non classée par une confortable majorité du plenum (60 oui, 81 non, 4 abstentions), sera chargée d'y remédier, mais aura elle assez de poids pour faire bouger les CFF ? Christoph Grupp, député vert biennois, a défendu la motion à la tribune. Il est d'avis que le gouvernement peut faire valoir certains arguments :