Enseignement mixte pour le secondaire II

L’enseignement présentiel doit reprendre le 8 juin dans les écoles moyennes et professionnelles, mais sous conditions. Le canton de Berne proposera quant à lui une solution mixte. La Direction de l’instruction publique estime que les mesures annoncées par la Confédération ne permettent pas d’ouvrir les écoles à tous les élèves. Elle évoque dans un communiqué diffusé jeudi le respect d'une distance de 2 mètres, qui a pour but de protéger les enseignants et les apprenants. Dans ces conditions, les classes des gymnases, écoles professionnelles et autres établissements du secondaire 2 pourraient au mieux accueillir des demi-groupes. Le canton de Berne ne veut pas de cette solution qui complique considérablement l’enseignement selon lui.



C’est donc une forme mixte qui sera appliquée dès le 8 juin, avec la volonté ferme de ne porter préjudice à aucun élève. L’enseignement dans les classes sera réservé dans un premier temps aux étudiants et apprentis qui sont dans l’impossibilité de suivre une formation depuis leur domicile. Il profitera aussi à celles et ceux qui ont manifesté des difficultés ces derniers mois.



Rappelons encore que le canton a renoncé aux examens finaux dans les écoles moyennes. Les seuls élèves qui se présenteront aux examens sont ceux qui n’ont pas les notes d’école suffisantes pour obtenir leur maturité ou leur certificat d’école de culture générale. /comm-oza