Un crédit souhaité pour l’Ecole d’arts visuels de Berne et de Bienne

L’Ecole d’arts visuels de Berne et de Bienne a besoin d’une cure de jouvence. C’est dans ce but que le Conseil-exécutif demande au Grand Conseil de libérer 4,75 millions de francs. Cette somme doit permettre de financer l’étude de projet, la procédure d’octroi du permis de construire et l’appel d’offres en vue d’une remise en état du site de Berne, qui n’est plus aux normes. Le gouvernement rappelle que le bâtiment est inscrit à l’inventaire architectural du Service des monuments historiques de la ville de Berne, ce qui signifie qu’il y a un certain nombre d’exigences et d’objectifs qui doivent être pris en compte dans le processus de planification. /comm-amo