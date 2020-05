Une adaptation locale au projet AGGLOlac

AGGLOlac s'adapte aux institutions touristiques de Nidau. Le projet de quartier d’habitation au bord du lac de Bienne, portée par les villes de Bienne et Nidau ainsi que la société Mobimo, a dû revoir ses plans. La planification, qui prévoyait à la base un déménagement de Seeland Bräu et du Lago Lodge, a dûe être adaptée en raison du danger que pouvait représenter un déplacement des deux entités touristiques pour leur pérénnité. L’annonce a été faite vendredi. Dès lors, le Conseil de Ville de Nidau autorise les deux établissements à rester, sous deux conditions : d’une part, les bâtiments ne pourront être agrandis que de deux étages supplémentaires et de 14m sur 50. D’autre part, Seeland Braü et le Lago Lodge doivent en contrepartie retirer leurs oppositions au projet.

Les adaptations mentionnées ci-dessus vont être mises en dépôt public du 28 mai au 29 juin. Le projet sera ensuite abordé au Conseil de Vile de Nidau. La date de la votation n’a en revanche pas encore été avancée en raison des incertitudes sanitaires liées aux rassemblements de plus de cinq personnes. /comm-ygo