Scrutin repoussé pour AGGLOlac

Les citoyens de Bienne et de Nidau ne décideront pas en 2020 du sort d’AGGLOlac. Le scrutin pour le projet urbain est déplacé à l’an prochain, selon la volonté des Conseil municipaux. La faute au coronavirus, qui a repoussé le traitement du dossier par les parlements des deux villes. A l’origine, c’est au printemps que les élus devaient se positionner.

Ils rendront au final leur décision au plus tard fin octobre. Les autorités de Bienne et de Nidau souhaitent ensuite laisser suffisamment de temps au corps électoral pour qu’il puisse se former une opinion. Aucune date précise n’a par contre été articulée dans le communiqué transmis jeudi. /comm-amo