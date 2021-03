Pas encore de décision dans le dossier AGGLOlac

Le Conseil de ville de Bienne n’a pas encore statué dans le projet AGGLOlac. Les discussions se sont arrêtées mercredi soir aux alentours de 23 heures et reprendront jeudi dès 18 heures au Palais des Congrès. Le législatif biennois doit s’exprimer sur la création d’un syndicat de communes entre la cité seelandaise et sa voisine Nidau. De leur côté, les élus nidowiens auront des tâches supplémentaires en devant également se pencher sur la réglementation fondamentale en matière de construction dans le périmètre AGGLOlac ainsi que le plan de protection des rives du lac. Nous ne saurons donc que jeudi soir si les Biennois et les Nidowiens auront leur mot à dire dans ce projet et s’ils seront appelés à voter le 13 juin prochain.





Le projet en quelques mots

Les autorités de Nidau et Bienne ont pour objectifs de revaloriser et développer l’ancienne aire de l'Expo.02 ainsi que des terrains adjacents. De nombreux investissements doivent être réalisés. Ils seront couverts par les droits de superficie et la vente de terrains. Près de 1700 personnes pourraient venir s'implanter dans ce quartier résidentiel. Pour réaliser ce projet, les deux Villes souhaitent constituer un syndicat de communes dans lequel les terrains ou encore les immeubles qui leur appartiennent et qui sont situés dans ce périmètre seront transférés. Le projet sera développé par la société Mobimo SA.





Les avis de la commission de gestion

C’est Natasha Pittet (PRR) qui a ouvert la discussion. La présidente de la commission de gestion (CDG) a tenu à rappeler à ses collègues que la votation du parlement touchait à la création d’un syndicat de communes et non pour ou contre le projet AGGLOlac ou le promoteur du projet Mobimo SA. C’est ensuite la vice-présidente de la CDG, la socialiste Anna Tanner qui a pris la parole pour exprimer l’avis de la majorité de la commission. Cette dernière propose de rejeter le projet. L’une raison avancée : le manque de clarté concernant les frais d’entretien sur les 100 prochaines années. Natasha Pittet s’est à nouveau trouvée face au parlement pour exprimer l’avis minoritaire de la commission de gestion. Ils estiment que dire « oui » c’est déjà permettre à la population de se prononcer. Pour ceux qui craignent la trop grande influence des exécutifs dans le syndicat, Natasha Pittet a expliqué que la population aura toujours la possibilité d’actionner le référendum (en récoltant 1000 signatures parmi des habitants des deux communes). Une manière aussi de répondre aux craintes avancées quant aux risques financiers.





La parole aux groupes parlementaires biennois

Les groupes parlementaires se rejoignent pour beaucoup sur un point. Il faut que le terrain de l’ancienne aire de l’Expo.02 soit utilisé. Plusieurs rapporteurs ont indiqué qu’ils ne remettaient pas en question le travail réalisé par le Conseil municipal. Toutefois au vu des positions du jour, il semblerait que le projet ait un peu du plomb dans l’aile.

Parmi les raisons avancées par Levin Koller pour les Jeunes socialistes : le manque de logements abordables pour une grande partie de la population biennoise et le surdimensionnement de ce projet. Pour le parti socialiste romand, la notion de logement d’utilité publique n’est pas assez claire. Le PSR désire une ville du futur avec une grande mixité sociale. Il s’interroge également sur la plus-value pour Bienne puisque les résidents d’AGGLOlac ne paieront pas leurs impôts dans la cité seelandaise. Les socialistes proposent donc de refuser le projet.

Les Verts de leur côté annonce rejeter en grande partie ce projet. Pour eux, AGGLOlac ne doit pas être un complexe de grande ampleur. Ils pointent également du doigt le refus de Nidau de devenir une ville bilingue alors que des francophones pourraient venir s’établir dans ce nouveau quartier. Enfin. Les Verts estiment qu’une fusion des deux villes est nécessaire avant de penser à ce projet.

Le groupe UDC/Les Confédérés est lui partagé. Une partie voit d’un bon œil ce quartier qui permettrait entre autre un afflux de pouvoir d’achat. Pour l’autre moitié du groupe, le syndicat de communes donnerait trop de pouvoir aux deux exécutifs.

Le groupe Einfach, libre est lui également divisé. Ses membres prendront donc la parole individuellement jeudi soir.

Pascal Bord, c’est lui exprimé au nom du parti radical romand. Si les attentes ont évolué en presque dix ans, le PRR ne comprend pas qu’on puisse refuser le projet sans faire de propositions. Le PRR soutient donc le Municipal et son projet tout comme son pendant alémanique.

La fraction Vert’libéraux + de son côté regrette le manque de mixité sociale et la perte d’espace vert public. Elle va proposer de renvoyer le projet AGGLOlac au Conseil municipal avec les charges suivantes: agrandir les surfaces libres prévues le long de la rive du lac, augmenter la part de logements d’utilité publique et remanier les dispositions prévues du syndicat.