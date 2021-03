Le projet AGGLOlac s’adapte pour plaire

Les parlements de Bienne et de Nidau ont donc toutes les cartes en main. Le Conseil de ville de Bienne et celui de Nidau se retrouvent les 17 et 18 mars prochain pour en discuter. Un élu biennois a tenu à faire part de ses craintes de perte de démocratie et que les conseillers municipaux se retrouvent démunis dans le projet en raison de la création d’un syndicat de communes. Erich Fehr se montre rassurant à ce propos :