Géo-Energie Suisse est prêt à saisir la justice

Géo-Energie Suisse ne compte pas abandonner son projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. Le promoteur a pris position lundi après la décision du Gouvernement jurassien d’engager une procédure pour retirer les autorisations en vigueur. Après une analyse approfondie de la situation, il estime qu’il n’existe « aucune raison technico-scientifique ou juridique » justifiant l’abandon du projet. Géo-Energie Suisse (GES) se dit prêt à engager une action en justice si l’exécutif cantonal révoque l'arrêté à la base du plan spécial.





Les tribunaux en dernier recours

Le promoteur souhaite toutefois éviter la voie judiciaire. « On garde l’espoir de trouver une solution négociée », a indiqué à RFJ le responsable du projet chez GES. Olivier Zingg estime que le Gouvernement peut encore revenir en arrière. « Tant qu’une décision formelle n’a pas été prise, tout est ouvert. Donc, on va rester optimiste », a-t-il souligné. Géo-Energie Suisse ajoute qu’il est désormais possible d’apporter une information factuelle à la population sur les opportunités et les risques du projet en se basant notamment sur l’étude de Service sismologique suisse.





Un projet central

Selon GES, le projet apporte une contribution centrale à la mise en œuvre des objectifs nationaux et cantonaux concernant le développement des énergies renouvelables. Il s’agit « de savoir s’il est souhaitable de retirer l’autorisation à un projet qui est légalement entré en force. C’est une problématique qui est plus large que le simple soutien ou non à la géothermie profonde », a souligné Olivier Zingg. Ce dernier reconnaît l’existence d’une forte opposition parmi la population. Il estime toutefois qu’il y a aussi des Jurassiens favorables au projet. /comm-alr