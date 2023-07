Une plainte sera déposée après les événements autour du site de géothermie profonde

Géo Energie Suisse ne restera pas les bras croisés après l’envahissement de son site de qui doit accueillir son projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. Samedi, des dizaines de manifestants ont forcé les barrières pour pénétrer sur le terrain qui doit doit être dédié à cette activité à Glovelier. Ce n’est finalement qu’à l’arrivée de la police que les manifestants ont fini par quitter les lieux.

Dimanche matin, les forces de l’ordre ont indiqué qu’une enquête allait être ouverte à la suite de ces événements. Le promoteur ne compte pas non plus en rester là. Chef de projet chez Géo Energie Suisse, Olivier Zingg nous a indiqué plus tard dans la journée qu’une plainte allait être déposée en raison « des déprédations qui ont été commises ». Les détails de la procédure ne sont pas encore connus. « Nous devons encore nous entretenir avec nos avocats et la police », précise Olivier Zingg. /amo