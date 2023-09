A Delémont, près de 1'000 personnes contre la géothermie profonde

Près d’un millier de personnes se sont rassemblées samedi après-midi dans les rues de Delémont pour manifester contre la géothermie profonde à Haute-Sorne. En tête de cortège, l’association Citoyens Responsables Jura, qui a souhaité rassembler les opposants au projet mené par Geo-Energie Suisse.





Inquiétude pour l'eau

Un long cortège s’est élancé de la place de la Gare vers 14h30, pour rejoindre la Vieille ville de Delémont. Pancartes et drapeaux jurassiens en main, les manifestants scandaient leurs revendications, dont « Sauvez le Tabeillon ». Parmi la foule, des Jurassiens de tous âges : des couples aux cheveux blancs, des familles avec poussettes, des jeunes au tee-shirt flockés « sans fracking ». Ils sont venus de partout, et pas seulement de Haute-Sorne. Preuve que le sujet interpelle, notamment à Lajoux. Luc est descendu des Franches-Montagnes pour dire son mécontentement : « Je suis là parce qu’on refuse au peuple de se prononcer… mais aussi parce que je me soucie de l’eau. On va se battre pour l’eau ces prochaines années, alors qu’on utilise 1'000 mètres cubes ou 50 litres pour une combine comme ça, ça me fiche malheur. »





Exécutif cantonal critiqué

Devant le Parlement, le cortège s'est arrêté et les organisateurs ont demandé une minute de silence, devant un cercueil, censé représenter la « démocratie bafouée ». Les manifestants ont respecté la consigne, avant de reprendre en chœur : « Ce n’est qu’un début, continuons le combat ! » Et de s’amasser devant l’Hôtel de ville, où des discours ont été prononcés pendant près d’une heure. Les orateurs ont successivement dénoncé l'attitude de l'exécutif cantonal dans ce dossier, accusé de ne pas être au service, ni à l’écoute du peuple. « J’espère que les ministres et les gouvernants tiendront compte de l’avis du peuple… et des dangers que la géothermie implique pour tout le Jura », a dit Françoise, manifestante venue de Bassecourt.





Manifestations à venir

A l'issue des discours devant l'Hôtel de Ville, les manifestants ont approuvé une résolution demandant l'arrêt immédiat et définitif du projet et ont entonné la Rauracienne. L’association Citoyens Responsables Jura, s’est dit satisfaite de ce rassemblement, qui s’est déroulée sans incident. Son président Jack Aubry ajoute que d’autres manifestations, plus informatives, sont prévues les prochains mois. Et n’exclut pas qu’un autre défilé comme celui de ce samedi soit bientôt organisé.





Geo-Energie Suisse se défend

Quelques heures avant la manifestation, Geo-Energie Suisse s’est exprimé dans un communiqué : l’entreprise a défendu une nouvelle fois le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. « Nous sommes convaincus que le projet de géothermie profonde est accepté par une majorité de la population », a écrit Peter Meier. Le PDG de Geo-Energie Suisse assure que les forages ne présentent aucun danger pour les nappes phréatiques, et que la sécurité est sa priorité absolue. Il rappelle qu’un système avancé de surveillance géophysique doit permettre de réduire le risque sismique. Geo-Energie Suisse conclut son communiqué en évoquant l’importance du projet, importance qui dépasse la seule région jurassienne, pour « un avenir énergétique de la Suisse durable ». /cto