Grand Conseil hors normes

La session d’été du Grand Conseil s'est ouverte mardi après-midi non pas au Rathaus, mais à BernExpo. Le parlement a été déplacé dans des locaux plus vastes dans le but de respecter les consignes de sécurité liées au coronavirus. En tant que membre du Bureau du Grand Conseil, le député de Tramelan Hervé Gullotti a pris part aux discussions qui ont amené à la décision d’un déménagement temporaire. Déplacer 160 députés et toute une infrastructure n’a pas été une mince affaire :