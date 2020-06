La dette « Covid » traitée à part

Les coûts du Covid-19 se chiffreront en centaines de millions de francs dans le canton de Berne. Dans ce contexte, il est primordial de les traiter à part. C’est ce qu’a décidé mercredi après-midi une majorité du Grand Conseil, qui a validé l’Ordonnance sur les mesures urgentes pour maîtriser la crise du coronavirus. Un article a été particulièrement débattu : celui qui propose la suspension du frein à l’endettement pour l’année 2020, ceci uniquement pour les dépenses engendrées par le Covid-19. L’idée défendue par le Conseil-exécutif et combattue et l’UDC et le PLR est simple : en séparant ces dettes du ménage courant, le canton se donne de l’air et garde une marge de manœuvre pour les années à venir qui s’annoncent difficiles. A gauche, on a défendu vigoureusement cette stratégie. Le député PSA de Bévilard Peter Gasser :