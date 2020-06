Aux communes de contrôler la toxicité de leurs bâtiments

Le canton de Berne est en train d'analyser la toxicité de ses bâtiments publics. Pour ce qui est des communes, c'est à elle de décider si elles veulent le faire ou non. Une motion déposée par les Verts, le PS et le PEV demandait de vérifier la présence de naphtalène et d'autres substances chimiques, y compris dans les écoles. Le naphtalène est classée comme possiblement cancérigène. Le Grand Conseil s'est aligné lundi sur la réponse de l'exécutif, il a refusé le point qui demandait d'agir auprès des communes pour une absence de compétences sur ce dossier. L'une des dépositaire du texte, la PEV Barbara Streit-Stettler, regrette cette réponse :