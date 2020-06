Compromis accepté pour la loi sur le commerce et l'industrie

Une solution à la suisse pour la loi sur le commerce et l'industrie (LCI). Les magasins pourront ouvrir quatre dimanches par an au lieu de deux dans le canton de Berne. Par contre, les enseignes devront fermer boutique le samedi soir comme à l'accoutumée, à 17h, et non à 18h. Le législatif a accepté de justesse mardi en deuxième lecture la nouvelle mouture du texte. L’article concernant le refus d'une ouverture prolongée le samedi a connu le résultat le plus serré avec 71 oui contre 71 non. Ce compromis avait été proposé après concertations entre le Conseil-exécutif et la Commission des finances afin d'éviter un référendum. Du côté du PBD, le résultat est satisfaisant comme l'indique l'élu du PBD Jakob Etter :