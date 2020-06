Les artistes bernois continueront d'aller à New York

Les artistes bernois pourront continuer à bénéficier de résidences à New York. La motion déposée par l'UDC de Bienne Sandra Schneider, transformée en postulat, a été refusée par le Grand Conseil mercredi matin. Une courte majorité de 74 voix contre 62 a fait la différence. Le texte entendait supprimer les bourses d'études à New York de manière à réduire les coûts et afin de préserver l'environnement.

À la tribune, le député PSA de Bévilard Peter Gasser s'est étonné de voir l'UDC se préoccuper soudainement du sort du climat. Selon lui, il s'agissait de rapatrier les sympathisants de la cause verte tout en cachant la motivation réelle de sabrer dans la culture. Le pvl Hannes Zaugg-Graf a rappelé que seuls quatre vols par année sont concernés.

Le gouvernement a également été désavoué dans cette affaire. Il avait proposé d'adopter la motion sous la forme du postulat. La conseillère d'Etat Christine Häsler a indiqué que le Conseil-exécutif voyait d'un bon œil la priorisation de collaborations avec d'autres cantons ou des pays limitrophes comme le demandait la motion. /jrg