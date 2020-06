Le NMB récompensé pour son bilinguisme

Le Nouveau Musée Bienne est bel et bien bilingue. Il a reçu jeudi en fin de journée le Label du bilinguisme remis par le Forum du bilinguisme. C’est la première fois qu’un musée décroche cette distinction en Suisse. Dans un communiqué, le NMB indique avoir décidé de se lancer dans la certification « d’une part afin d’accroître la sensibilisation au bilinguisme au sein de l’institution et d’autre part afin que le musée soit clairement identifié comme bilingue par le public et les partenaires ». Cela se concrétise par la traduction systématique des textes des expositions, du matériel publicitaire, du site internet ou des médias sociaux. Le NMB propose également des visites de ses lieux dans les deux langues.

Le Label du bilinguisme a pour objectif de promouvoir les deux langues (français et allemand) dans la région et de favoriser l’intérêt et le respect mutuel entre les communautés de langues partenaires. Il mesure en outre la qualité du bilinguisme à trois niveaux : services et communication externe, composition et compétences linguistiques du personnel, communication interne et culture linguistique de l’entreprise. /comm-amo