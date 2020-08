Une saison riche mais fragile pour le CCL

La scène du CCL retrouve les projecteurs. Après un semestre complètement chamboulé et presque intégralement annulé par la pandémie, le Centre de Culture et de Loisirs de St-Imier a réussi à concocter un programme culturel aussi riche que de coutume pour cette 2ème partie d’année. La quinzaine de rendez-vous à l’agenda a été présentée mardi matin à la presse. La saison démarrera le 11 septembre avec le vernissage d’une exposition de Benjamin Jendly et Jean-Marie Bidet. Le théâtre tient une place importante dans cette affiche semestrielle avec six représentations de ce genre. La musique, la danse et l’art plastique viennent compléter l’offre pour répondre aux attentes d’un large public. Un public qui devra, peut-être, se munir de masques pour assister à certaines représentations. Pour l’instant, beaucoup d’inconnues demeurent. L’animateur et médiateur du CCL, Patrick Domont :