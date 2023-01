Pointures et pépites locales au CCL

La scène du CCL repart pour un nouveau semestre aux multiples saveurs. Les responsables du Centre de Culture et de Loisirs de St-Imier ont détaillé mardi les grandes lignes du programme pour les mois à venir. Entre théâtre, humour, danse et concerts, le menu varié cherche, comme toujours, à satisfaire un large public. Un public qui pourra goûter à des spectacles exclusifs comme celui de Stéphane Guillon début mars. L’humoriste français se produira à la salle de spectacles lors d’un week-end spécial « Humour » qui s’ouvrira le vendredi avec la création « Ceci n’est pas une Framboise Frivole » du duo belge Peter Hens et Bart Van Caenegem. Outre ces propositions internationales, les amateurs de culture pourront aussi découvrir des productions signées par des artistes amateurs. Pour Patrick Domont, animateur au CCL, il est capital d’ouvrir la scène à tout le monde.