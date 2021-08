Élan dynamique du CCL pour la reprise

Le Centre de culture et de loisirs à St-Imier se relance sur une dynamique positive pour la prochaine demi-saison. L’institution imérienne a présenté mardi sa programmation jusqu’à la fin de l’année après avoir eu les ailes coupées durant la pandémie.

Malgré le contexte, les organisateurs se réjouissent de cette programmation et « on envie d’y croire ». L’incertitude sanitaire les a poussés à miser sur des artistes régionaux. Patrick Domon, animateur et médiateur au CCL, le voit comme un aspect positif :