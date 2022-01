La culture va rythmer le premier semestre de l’année

Le Centre de culture et de loisirs (CCL) de St-Imier a dévoilé sa programmation pour le premier semestre de l’année mardi matin. Comme d’habitude, c’est un menu bien chargé qui attend les friands de culture. Ils pourront s’immerger dans des univers musicaux, humoristiques, artistiques, mais aussi numériques. Pour ce faire, ce sont divers ingrédients qui vont composer ces prestations. On y retrouvera autant d’artistes régionaux que d’emblèmes nationaux à l’image de Yann Lambiel ou encore de Cuche et Barbezat. Une programmation riche que vous pouvez retrouvez ici. Le premier évènement est une exposition qui débutera la semaine prochaine. Il s’agit d’un « face à face » entre les œuvres de Fono, artiste de la région, et Grégoire Morel, peintre suisse installé à Bilbao.