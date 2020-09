Vers une rénovation pour l’Ecole d’arts visuels Berne et Bienne

La rénovation du bâtiment sis à la Schänzlihalde 31 à Berne et utilisé par l’Ecole d’arts visuels Berne et Bienne sera étudiée. Le Grand Conseil a accepté jeudi à une très large majorité le crédit de 4,75 millions à cette fin. Un amendement déposé par le PEV et largement suivi par le législatif précise toutefois qu’il faudra justifier toute décision de ne pas vouloir rénover en employant du bois.







Un bâtiment en piteux état

La construction qui appartient au canton depuis 2002 et qui est classée digne de conservation est en très mauvais état. Des mesures ont déjà été réalisées au niveau de la façade pour assurer la sécurité des personnes.

En cas de réalisation des travaux, le bâtiment pourrait être à nouveau opérationnel en 2026. Quant au site de Bienne utilisé par l’Ecole d’arts visuels Berne et Bienne, il sera maintenu tel quel. /jrg